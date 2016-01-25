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«النواب الروسي» : نسعى لإعادة العلاقات مع مصر

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«النواب الروسي» : نسعى لإعادة العلاقات مع مصر «النواب الروسي» : نسعى لإعادة العلاقات مع مصر

و بوتين

قال رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين اليوم الاثنين “إن المخاوف الأمنية لا تزال تمنع روسيا من توصية السائحين الروس بالسفر إلى أثناء العطلة”.

وقال ناريشكين للصحفيين في إفادة مقتضبة “الجانبان مهتمان بالطبع بإعادة العلاقات بالكامل والعلاقات الاقتصادية التي تشمل السياحة والرحلات الجوية، لكن لن يكون هذا ممكناً إلا عندما يكون أمن مواطنينا مكفولاً تماماً”.

ومن المقرر أن يقود ناريشكين وفداً من المشرعين الروس يزور القاهرة غداً الثلاثاء.

وقال ناريشكين “سنواصل بالطبع تعاوننا النشط بشأن قضايا الأمن الدولي والإقليمي ومحاربة الإرهاب الدولي”.

وعلقت روسيا الرحلات الجوية إلى مصر العام الماضي بعد تفجير طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء المصرية ومقتل كل من كانوا فيها وعددهم 224 شخصًا في أكتوبر  2015.

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