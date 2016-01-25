شاهدي إطلالات كلوي كارداشيان بعد خسارة الوزن

لطالما كانت كلوي كارداشيان Khloe Kardashian أضخم شقيقاتها وقد واجهت العديد من الانتقادات والتعليقات السلبية بخصوص وزنها في الأعوام الماضية، ولكنها وجدت مخرجًا خلال العام الماضي، حيث أدمنت الرياضة والتزمت بحمية صارمة حتى خسرت الوزن الزائد وأصبحت تنافس شقيقاتها في الرشاقة.

بدأت مسيرة كلوي كارداشيان المهنية بالازدهار في الفترة الأخيرة بعد أن دخلت عالم الرشاقة، فظهرت على أغلفة المجلات، وكانت ضيفةً في الكثير من برامج التلفاز، حتى أنها بدأت برنامجها الخاص مؤخرًا، وقد شاهدناها متألقةً في العديد من الإطلالات الجميلة تستعرض فيها جسمها ورشاقتها، جمعنا لك باقةً من أجمل إطلالاتها فشاهديها وقيّميها معنا.

اعتمدت كلوي الفساتين الضيقة واختارت العديد من البدل الأنيقة لإطلالاتها في الفترة الأخيرة، فيمكن أن تشاهدي البدلة السوداء الأنيقة ذات تفاصيل الدانتيل الناعمة التي ارتدتها في لقائها مع جيمي كيميل، والجمبسوت الضيق الذي ظهرت به أثناء مغادرتها لفندقها في نيويورك مؤخرًا، ولكن الأجمل كانت البدلة الكحلية الجذابة التي نسقتها مع حقيبة وحذاء باللون اللحمي المحايد.

في الإطلالات اليومية تختار كلوي كارداشيان الجينز والبنطلونات المريحة، ولكنها تحرص على تنسيقها بأسلوب عملي جميل في كل مرة.

شاهدي معنا مجموعةً من إطلالات كلوي كارداشيان بعد دخولها عالم الرشاقة، وأخبرينا برأيك.