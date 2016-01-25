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أتولييه فيرساتشي يفتتح أسبوع باريس للهوت كوتير

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الإثنين 25-01-2016 15:17

 

 

أهمّ ما جذب انتباهنا في عرض أتولييه فيرساتشي Versace لهذه السنة هو تخلّي دوناتيلا فيرساتشي عن الأقمشة البراقة، التي عودتنا عليها في كلّ موسم، والتي عوّضتها بتفاصيل أقلّ بريقاً. لكنها لم تُقلّل من موهبة هذه المصمّمة التي أتحفتنا بأزياء في غاية الأناقة، وتنوّعت ما بين القصيرة التي صنعت من الأقمشة المخرّمة، وزيّنت بعضها ببعض التطريزات المزركشة ذات الإيحاءات الأفريقية، وفساتين السهرة الطويلة ذات الفتحات الجانبية الجريئة، التي جاءت منسدلة على أجساد العارضات، وطعّمتها بأشرطة من الجلد والقماش ذي الألوان الصارخة، مثل البرتقالي والأصفر والأزرق. كما تخلّل العرض مجموعة من البدل الأنيقة والجاكيتات القريبة من الجسم، ذات الفتحات والقصّات المحدّدة والبنطلونات القريبة من الجسم. جاء العرض متوازناً من حيث الألوان، إذ لم يطغَ أيّ لون، باستثناء لمسة من الأزرق والبرتقالي والأصفر، طعّم بها معظم أزياء العرض، وكسرت عتمة وبرد باريس، يوم أمس.

 وقد كانت نجمة عرض "أتولييه فيرساتشي" المغنية البريطانية ريتا أورا Rita ORA التي أرسلت تحية إلى المصمّمة دوناتيلا فيرساتشي عبر ارتدائها فستان كوكتيل برتقالي اللون، يعكس بامتياز بصمة هذه المصممة.

 

 

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سيدتي