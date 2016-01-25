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سامح شكرى: قطعنا علاقتنا مع إيران لاختلاف الرؤى وتدخلها فى شئون الخليج

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سامح شكرى: قطعنا علاقتنا مع إيران لاختلاف الرؤى وتدخلها فى شئون الخليج سامح شكرى: قطعنا علاقتنا مع إيران لاختلاف الرؤى وتدخلها فى شئون الخليج
قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الحل العسكرى غير مطروح فى ليبيا وتهديد الإرهاب يحتاج إلى مواجهة أمنية سيضطلع بها الجيش الوطنى الليبى.

وأضاف وزير الخارجية على هامش اجتماع الخلوة الوزارية العربية الأولى فى أبو ظبى، نحن مع خيار حل أى خلافات مع ليبيا بالجهود السياسية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن القاهرة قطعت علاقاتها مع إيران بسبب اختلاف الرؤى الإقليمية وتدخلاتها فى دول عدة فى الخليج، مؤكدًا دعم لقرار الجامعة العربية المتعلق بالتضامن مع ونرفض التدخلات الأجنبية فى شئون الدول العربية.

وحول الأزمة السورية، قال وزير الخارجية إن مصر تعمل على جمع المعارضة السورية ودعم المسار السياسى من أجل حكومة انتقالية وانتخابات ديمقراطية.

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مصر 365

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