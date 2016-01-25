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ارتفاع عدد حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير إلى 196 شخصا بالبحيرة

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ارتفاع عدد حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير إلى 196 شخصا بالبحيرة ارتفاع عدد حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير إلى 196 شخصا بالبحيرة
أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس H1N1 أنفلونزا الخنازير بالمحافظة إلى 196 شخصا، منهم 65 حالة محتجزة بالمستشفيات الحكومية المختلفة لتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الوفيات نتيجة إصابتهم بالفيروس بلغ 10 حالات حتى الآن، وذلك بعد تدهور صحتهم بصورة كبيرة، مشيرا إلى تفعيل برنامج مكافحة العدوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية ومتابعة الحالات المحجوزة ورصد أماكن إقامتهم وأخذ عينات من مخالطيهم لمواجهة انتشار الفيروس.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة، أعلنت حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور، التى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.
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