الآن.. تعرف على النتيجة الكاملة لطلاب الشهادة الابتدائية فى الجيزة

ينشر"اليوم السابع" النتيجة الكاملة لطلاب الشهادة الابتدائية بمحافظة الجيزة بعد أن اعتمدها اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة بنسبة نجاح 88.42%

وقال محافظ الجيزة عقب اعتماده النتيجة، إنه تقدم للامتحانات هذا العام 160609 طلاب، حضر منهم 154910، ونجح منهم 136979 .

بينما قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية 94.45%، والحساب والهندسة 94.56%، والعلوم 96.60%، والدراسات 94.18%، واللغة الإنجليزية 96.17 %.

وأوضحت أن الإدارات التعليمية الحاصلة على المراكز الأولى تشمل الدقى بنسبة 97.20%، والعجوزة 95.67%، والهرم 94.64%، والعمرانية 93.52 %.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن نسبة النجاح للصف الثامن للصم وضعاف السمع بلغت 95.89%، والصف السادس للمكفوفين 70 .



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