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الآن.. تعرف على النتيجة الكاملة لطلاب الشهادة الابتدائية فى الجيزة

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الآن.. تعرف على النتيجة الكاملة لطلاب الشهادة الابتدائية فى الجيزة الآن.. تعرف على النتيجة الكاملة لطلاب الشهادة الابتدائية فى الجيزة
ينشر"اليوم السابع" النتيجة الكاملة لطلاب الشهادة الابتدائية بمحافظة الجيزة بعد أن اعتمدها اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة بنسبة نجاح 88.42%

وقال محافظ الجيزة عقب اعتماده النتيجة، إنه تقدم للامتحانات هذا العام 160609 طلاب، حضر منهم 154910، ونجح منهم 136979 .

بينما قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية 94.45%، والحساب والهندسة 94.56%، والعلوم 96.60%، والدراسات 94.18%، واللغة الإنجليزية 96.17 %.

وأوضحت أن الإدارات التعليمية الحاصلة على المراكز الأولى تشمل الدقى بنسبة 97.20%، والعجوزة 95.67%، والهرم 94.64%، والعمرانية 93.52 %.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن نسبة النجاح للصف الثامن للصم وضعاف السمع بلغت 95.89%، والصف السادس للمكفوفين 70 .


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