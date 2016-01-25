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مدير أمن الفيوم يحتفل مع المواطنين بأعياد الشرطة فى ميدان الثورة

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مدير أمن الفيوم يحتفل مع المواطنين بأعياد الشرطة فى ميدان الثورة مدير أمن الفيوم يحتفل مع المواطنين بأعياد الشرطة فى ميدان الثورة
شهد ميدان السواقى بمدينة الفيوم والذى يطلق عليه ميدان الثورة، اليوم الاثنين، احتفالات بأعياد الشرطة بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، وعشرات المواطنين وعدد من الضباط وقوات الشرطة.

اليوم السابع -1 -2016
>وأهدى مدير الأمن الورود والحلوى للمواطنين، كما قدم له المواطنون أعلام ، مرددين هتاف "الشعب والشرطة إيد واحدة".
>اليوم السابع -1 -2016
>وحضر للميدان وفد من بيت العائلة المصرى وائتلاف الظهير الشعبى لدعم مصر والرئيس أمانة الفيوم، وقدموا التهنئة إلى مدير الأمن بمناسبة أعياد الشرطة، وأعرب ممثلوا بيت العائلة عن تقديرهم لمدير أمن الفيوم، مؤكدين له أن الجميع يلمس مجهوداته بالمحافظة واستقرار الحالة الأمنية.
>اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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