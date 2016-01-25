مدير أمن الفيوم يحتفل مع المواطنين بأعياد الشرطة فى ميدان الثورة

شهد ميدان السواقى بمدينة الفيوم والذى يطلق عليه ميدان الثورة، اليوم الاثنين، احتفالات بأعياد الشرطة بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، وعشرات المواطنين وعدد من الضباط وقوات الشرطة.



>وأهدى مدير الأمن الورود والحلوى للمواطنين، كما قدم له المواطنون أعلام مصر، مرددين هتاف "الشعب والشرطة إيد واحدة".

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>وحضر للميدان وفد من بيت العائلة المصرى وائتلاف الظهير الشعبى لدعم مصر والرئيس أمانة الفيوم، وقدموا التهنئة إلى مدير الأمن بمناسبة أعياد الشرطة، وأعرب ممثلوا بيت العائلة عن تقديرهم لمدير أمن الفيوم، مؤكدين له أن الجميع يلمس مجهوداته بالمحافظة واستقرار الحالة الأمنية.

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