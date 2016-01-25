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حزب حماة الوطن يقدم التهنئة لمدير أمن الإسكندرية فى ذكرى 25 يناير

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حزب حماة الوطن يقدم التهنئة لمدير أمن الإسكندرية فى ذكرى 25 يناير حزب حماة الوطن يقدم التهنئة لمدير أمن الإسكندرية فى ذكرى 25 يناير
توجه وفد من أمانة حزب حماة الوطن بالإسكندرية، اليوم، إلى مديرية أمن الإسكندرية لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بعيدهم، وذلك بصحبة ممثلى أحزاب الكتلة السكندرية، وكان فى استقبالهم اللواء نادر جنيدى مدير أمن الإسكندرية ولفيف من قيادات المديرية.

من جانبه قال الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين عام الحزب بالإسكندرية، إنه لابد من تهنئة رجال الشرطة البواسل وعلى رأسهم وزير الداخلية فى يوم عيدهم الذى تحفظه فى ذاكرتها الوطنية.

فهو يوم للبطولة والفداء، وهم الذين قدموا ومازالوا يقدمون أرواحهم الطاهرة فداء للوطن، ودفاعاً عن كل أبنائه بلا تمييز.

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مصر 365

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