مدير أمن الإسكندرية: تضحيات الشرطة مستمرة لتحقيق أمن الوطن والمواطن

نقل اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اليوم الاثنين، تحية وتهنئة وزير الداخلية لضباط وأفراد الشرطة، فى الاحتفال بعيدهم.

وأكد جنيدى، أن تضحيات رجال الشرطة بأرواحهم ودمائهم لم تبدأ فى 25 يناير 1952، ولم تنته عند هذا الحد بل استمرت وستستمر، من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطن ورفعة هذا الوطن العظيم وصوناً لشعبه الكريم فهى أجيال من الأبطال يسلمون أجيالا وشهداء يأخذون بيد شهداء، مؤكداً على الدور الوطنى والهام للقوات المسلحة فى تقديم الدعم الكامل لرجال الشرطة والمشاركة الكاملة فى حماية الأمن.

وزار مدير الأمن مستشفى الشرطة لزيارة المرضى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة والاطمئنان على حالتهم الصحية وتهنئتهم بمناسبة عيد الشرطة، متمنيا لهم الشفاء العاجل ثم توجه إلى معسكر قوات الأمن المركزى بمرغم، لتهنئة مجندى قوات الأمن بعيد الشرطة والوقوف حداداً على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والشعب.

وكان مدير الأمن توجه أمس برفقة عدد من قيادات المحافظة لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة.