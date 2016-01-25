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توفير 24 فرصة عمل بشركة المياه فى قرى الشيخ زويد

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توفير 24 فرصة عمل بشركة المياه فى قرى الشيخ زويد توفير 24 فرصة عمل بشركة المياه فى قرى الشيخ زويد
أعلن النائب إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب بشمال سيناء، عن التنسيق مع شركة المياه لتوفير 24 فرصة عمل بمحطات مياه فى قرى "العكور"، و"ابوطويلة"، و"الشلاق"، و"الخروبة"، والتى أصبحت بحاجة لعمالة بها لتبدأ عملها ويستفيد الأهالى من وجودها بعد اكتمال إنشائها وتسليمها لشركة المياه.

وقال أبو شعيرة فى تصريحات له اليوم، إن التعيين من أبناء هذه القرى يستفيد منه 22 من حملة الدبلومات قسمى ميكانيكا وكهرباء و2 مؤهل عالى، وسيتم استقبال طلبات التوظيف بمقر شركة الكهرباء فى مسابقة سيعلن عنها رسميا خلال الأيام القادمة.

أضاف أنه سيتم حفر8 آبار جوفية لتوفير المياه فى المنازل بأحياء، الترابين، وبحبوح، والزهور، والكوثر للقضاء على مشكلة انقطاع المياه داخل مدينة الشيخ زويد التى يعانيها الأهالى بشكل متكرر.

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