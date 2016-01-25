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«يا بلادي» و«صوت الشهيد» و«يناير».. الفنانون يحيون ذكرى يناير بإعادة نشر أغاني الثورة

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«يا بلادي» و«صوت الشهيد» و«يناير».. الفنانون يحيون ذكرى يناير بإعادة نشر أغاني الثورة «يا بلادي» و«صوت الشهيد» و«يناير».. الفنانون يحيون ذكرى يناير بإعادة نشر أغاني الثورة

ثورة 25 يناير (أرشيفية)

أحيا عدد من الفنانين الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، عبر صفحاتهم الرسمية بـ”فيسبوك”، من خلال إعادة نشر الأغاني التي أصدروها عقب “الثورة ” لكي تعبر عنها وتؤرخ ذكراها مثل أغاني ”يا بلادي” و”صوت الشهيد” و”يناير”.

“في ذكري الثورة .. نجدد التحية والاحترام والعهد لكل شهيد مات من أجل .. من أجل حريتها .. من أجل أمنها.. فداءاً لشعبها الكريم .. الفاتحة علي أرواحهم الطاهرة”.. بهذه الكلمات أحيا الفنان “عزيز الشافعي” الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، حيث كتبها ، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، وأعاد نشر أغنية “يا بلادي” أغنية الثورة الأولى وأحد أشهر الأغنيات المعبرة عن الثورة والتي صدرت عقب ساعات قليلة من جمعة الغضب.

وكتب الشافعي بعض الكلمات من الأغنية التي يشاركه الغناء فيها “رامي جمال”: “ف جسمي نار ورصاص وحديد .. علمك ف أيدي واسمي شهيد .. بودع الدنيا و شايفك .. يا مصر حلوة و لابسة جديد”.

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وأحيا الفنان “هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ذكرى ثورة يناير بإعادة نشر أغنيته‬ “صوت الشهيد”، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، والتي أصدرها في مارس 2011 عقب ثورة يناير واسقاط نظام مبارك.

‬”صوت الشهيد” من كلمات رامي يوسف، وألحان هاني شاكر، وتوزيع عادل عايش، ومن إخراج أسامة العاصي.

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 بينما نشرت الفنانة أنغام أغنية “يناير” التي صدرت عقب ثورة 25 يناير، وذلك عبر صفحته بـ”فيسبوك”.

وكتبت “أنغام” كلمات من الأغنية: “درس من قلب الميدان، للي خايف من زمان .. عيدتوا ترتيب المكان واحنا ليكم مديونين”.

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“أحمد جمال” نجم برنامج “أراب أيدول” في جزئه الثاني، شارك بدوره في إحياء ذكرى الثورة، عبر صفحته، من خلال نشر كلمات من أغنيته “تحيا مصر”، والتي طرحها خلال احتفالية يوم الشباب المصري 10 يناير الماضي في دار الأوبرا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح ، ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب “جمال” بعض من كلمات الأغنية: “تحيا مصر تحيا .. وعيونها تملي صاحية .. وعيونها ف كل ناحية .. وف مليون اتجاه.

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