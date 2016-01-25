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بالصور.. شباب كفر الدوار يتحدون دعوات الإخوان للتظاهر بمباريات الكرة بالميادين

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بالصور.. شباب كفر الدوار يتحدون دعوات الإخوان للتظاهر بمباريات الكرة بالميادين بالصور.. شباب كفر الدوار يتحدون دعوات الإخوان للتظاهر بمباريات الكرة بالميادين
تحدى عدد من شباب مدينة كفر الدوار بالبحيرة دعوات الإخوان الإرهابية للتظاهر بالميدان بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بمباراة لكرة القدم بميدان الثورة بوسط المدينة.

وقال هيثم عبد العزيز المحامى، ومنظم الفعالية إن هذه المبارة الرياضية رسالة واضحة تعكس مدى هشاشة دعوات الجماعات الإرهابية للمواطنين للنزول للاحتجاج فى الميادين فى ذكرى الثورة، من أجل اسقاط النظام السياسى، مضيفا أن قدرة جماعة الإخوان على الحشد أصبحت منعدمة تماما بعكس ما تصوره وسائل الإعلام الإخوانية.

يذكر أن مدينة كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت مسيرة محدودة لعناصر جماعة الإخوان، لم تستمر أكثر من دقائق معدودة، بالقرب من شريط السكة الحديد بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وتم إنهاؤها بسرعة شديدة خوفا من مطاردة الأهالى لها ووصول قوات الأمن لتفريقها بالقوة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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