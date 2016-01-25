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بالصور.. أحزاب القليوبية تهنئ مدير الأمن وضباط المباحث بعيد الشرطة

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بالصور.. أحزاب القليوبية تهنئ مدير الأمن وضباط المباحث بعيد الشرطة بالصور.. أحزاب القليوبية تهنئ مدير الأمن وضباط المباحث بعيد الشرطة
قام اليوم عدد من أعضاء الأحزاب السياسية بالقليوبية وبصحبتهم عدد من القيادات الشعبية والتنفذية بزيارة لمديرية أمن القليوبية وتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الشرطة اللواء سعيد شلبى - مساعد الوزير مدير الأمن ـ وتكريم عدد من الضباط منهم المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والعقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومعاونه النقيب مصطفى هاشم المراغى.

وأكد اللواء سعيد شلبى فى تصريحات صحفية أن الدور الوطنى لرجال الشرطة والجهود التى يبذلونها وتضحياتهم لحفظ أمن الوطن والمواطن وحمايته من الإرهاب الغادر دليل على إصرارهم على مواصلة المسيرة والعطاء وعمق انتمائهم لوطنهم وإيمانهم العميق بشرف التضحية بأرواحهم فى سبيل أمن واستقرار بلادهم ومواجهة الإرهاب والخارجين على القانون حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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