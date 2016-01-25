أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسيوط يترأس غرفة عمليات المتابعة الأمنية لاحتفال ذكرى ثورة 25 يناير

Google+ Print
محافظ أسيوط يترأس غرفة عمليات المتابعة الأمنية لاحتفال ذكرى ثورة 25 يناير محافظ أسيوط يترأس غرفة عمليات المتابعة الأمنية لاحتفال ذكرى ثورة 25 يناير
ترأس المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأوضاع الأمنية خلال احتفالات ثورة 25 يناير، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالأحياء والمدن والمديريات التابعة للمحافظة، لمتابعة الوضع بالشارع خلال الاحتفالات، مضيفًا أنه تقرر تواجد القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الوضع والخدمات المقدمة للمواطنين، مع منح الموظفين إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة.

ومن ناحيته قال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، إن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى بلاغات أو إخطارات حول مشاكل أو أحداث أمنية حتى الآن فى ذكرى ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن اليوم يمر بهدوء فى أرجاء المحافظة.

وأضاف، أنه يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإحياء والمدن والمديريات التابعة للمحافظة، لمتابعة أى إخطارات أو شكاوى ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بمديريات الصحة وإدارة الحماية المدنية والإسعاف، موضحًا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بإرجاء المحافظة لتأمين الاحتفالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365