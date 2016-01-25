محافظ أسيوط يترأس غرفة عمليات المتابعة الأمنية لاحتفال ذكرى ثورة 25 يناير

ترأس المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأوضاع الأمنية خلال احتفالات ثورة 25 يناير، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالأحياء والمدن والمديريات التابعة للمحافظة، لمتابعة الوضع بالشارع خلال الاحتفالات، مضيفًا أنه تقرر تواجد القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الوضع والخدمات المقدمة للمواطنين، مع منح الموظفين إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة.

ومن ناحيته قال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، إن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى بلاغات أو إخطارات حول مشاكل أو أحداث أمنية حتى الآن فى ذكرى ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن اليوم يمر بهدوء فى أرجاء المحافظة.

وأضاف، أنه يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإحياء والمدن والمديريات التابعة للمحافظة، لمتابعة أى إخطارات أو شكاوى ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بمديريات الصحة وإدارة الحماية المدنية والإسعاف، موضحًا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بإرجاء المحافظة لتأمين الاحتفالات.