بالصور..تلاميذ المدارس بإدفو يزورون الكمائن للتهنئة بعيد الشرطة

شارك بعض طلاب المدارس بمدينة إدفو شمال أسوان اليوم، فى الاحتفالات عيد الشرطة والذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وزار الطلاب الكمائن رافعين أعلام مصر وبرفقة مدرسيهم بمركز شرطة إدفو، وعدد من النقاط والكمائن والمواقع الشرطية، وعناصر حراسة المواقع الخدمية بادفو لتهنئة ضباط وأفراد الشرطة بعيدهم وعرفانا بالدور الحيوى والواجب الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة وتقديراً لما قدموه رجال الشرطة من تضحيات.

وكانت محافظة أسوان شهدت اليوم فعاليات موسعة للاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.



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