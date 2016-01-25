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محافظ المنوفية : جهود رجال الشرطة نموذجا للفخر ومثالا للعطاء

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محافظ المنوفية : جهود رجال الشرطة نموذجا للفخر ومثالا للعطاء محافظ المنوفية : جهود رجال الشرطة نموذجا للفخر ومثالا للعطاء
أجرى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية يرافقه اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، زيارة إلى مديرية الأمن، وقدم المحافظ التهنئة للواء محمد مسعود مدير الأمن، والضباط وجنود وأفراد المديرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وأكد محافظ المنوفية أثناء زيارته على جهود رجال الشرطة وما تحملوه من اعباء وما قدموه من بطولات منذ هذه الفترة يعد نموذجا للفخر ومثالا للعطاء والانتماء، مضيفا ان أرواح شهداء الشرطة مهدت لمصر طريقا نحو آفاق مستقبل قريب سيحمل لابنائها كل الخير، وأن بطولات رجال الشرطة ستعيش فى قلوبنا واذهاننا قصصا تتوارثها الأجيال ومصدر للعزة والفخر.

وأضاف المحافظ أن هذا اليوم سيظل عيدا نحتفل به جميعا، مؤكدين فيه عن عميق شكرنا وامتنانا لرجال الشرطة الذين زادوا بأرواحهم فى مواجهة كافة التعديات التى تهدد أمن الوطن.

وأعرب محافظ المنوفية عن امنياته، بأن يسموا كافة المواطنين بعملهم وعطائهم إلى هذا المستوى المشرف للاداء الشرطى.

ومن جانبه وجه اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية الشكر لكافة المواطنين، لتقديرهم لما قدمته وتقدمه قوات الشرطة من تضحيات عن قناعه وايمان قوات الشرطة بدورها فى ترسيخ قواعد الأمن والأمان والاستقرار واحترام القانون وهيبة الدولة فى كافة ربوع ، وأن الشرطة لديها القناعة والاستعداد لتقديم المزيد من الشهداء لبلوغ هذه الغايات.

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مصر 365

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