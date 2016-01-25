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مصرع شخص وإصابة نجله فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزله بالبحيرة

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مصرع شخص وإصابة نجله فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزله بالبحيرة مصرع شخص وإصابة نجله فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزله بالبحيرة
لقى مواطن مصرعه وأصيب نجله بحروق متفرقة بالجسم، إثر انفجار أنبوبة غاز بمنزله بمركز شبراخيت فى البحيرة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء اشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين مصرع "بسيونى عبد الله عزب"، 32 سنة، وإصابة نجله "عبد الله" 12 سنة بحروق متفرقة إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقته الكائنة بمساكن شبراخيت المقابلة لشركة الكهرباء.

تم نقل المصاب إلى مستشفى شبراخيت العام، وجثة المتوفى إلى مشرحة ذات المستشفى، وجارى تحرير محضر بالحادث تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.

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