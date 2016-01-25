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مناظرة جثث إرهابى أكتوبر تكشف إصابتهم بطلقات فى الصدر والبطن أدت إلى الوفاة

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مناظرة جثث إرهابى أكتوبر تكشف إصابتهم بطلقات فى الصدر والبطن أدت إلى الوفاة مناظرة جثث إرهابى أكتوبر تكشف إصابتهم بطلقات فى الصدر والبطن أدت إلى الوفاة
تباشر نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة التحقيق فى واقعة مقتل إرهابيين مسلحين على يد القوات الخاصة بأكتوبر فى تبادل إطلاق نيران بين الطرفين للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكشفت معاينة النيابة التى أجراها المستشار طارق جودة وكيل أول النيابة عن وجود آثار إطلاق نيران كثيف فى موقع الحادث، وتم تجميع عدد من فوارغ الطلقات التى تباينت ما بين فوارغ طلقات خرطوش التى أطلقها الإرهابيون تجاه قوات الأمن - وفقاً للتحريات - فضلاً عن طلقات 9 مم، وتم تجميعها جميعاً، وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها ومعاينتها.

وكشفت مناظرة جثث الإرهابيين، عن إصابتهم بطلقات عدة فى مناطق متفرقة بالجسد، وتحديداً منطقتى الصدر والبطن، وأمرت النيابة بدفن وتشريح الجثث وطلبت تحريات جهاز الأمن الوطنى.

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مصر 365

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