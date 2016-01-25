بالصور ..محافظ أسوان يستقبل منتخبى مصر والأردن فى المطار بالورود

استقبل اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بعثتى منتخبى مصر القومى والأردن الأول لكرة القدم، بمطار أسوان الدولى، اليوم الاثنين، بتقديم الورود وسط استقبال رسمى وشعبى، وعلى أنغام ورقصات فرق الفنون الشعبية الأسوانية.

وأكد محافظ أسوان، جاهزية واستعداد المحافظة لاستقبال معسكر الإعداد للمنتخب القومى وللمباراتين الدوليتين مع منتخبى الأردن وليبيا، مقدماً أمنياته للأجهزة الفنية واللاعبين بمعسكر إعداد جيد لفرق المنتخبات الثلاثة، فى ظل المناخ الآمن والشمس المشرقة والطقس الدافئ والطبيعة الخلابة التى تتمتع بها أسوان.

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وأضاف المحافظ، فى بيان له، بأن ما تمتلكه أسوان أيضاً من مقومات سياحية وبنية أساسية من فنادق وملاعب ومطارات، يؤهلها لأن تكون من أنسب الأماكن لاستضافة مثل هذه المعسكرات، وأيضاً البطولات المحلية والدولية.

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جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى لكرة القدم سيقوم بتنفيذ معسكر إعداد من 25 إلى 30 يناير الجارى يتخلله أداء مباراتين وديتين أمام منتخبى الأردن وليبيا فى تمام الساعة السادسة مساءً يومى 27 و 29 يناير الجارى، وذلك فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتى نيجريا نهاية مارس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.



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