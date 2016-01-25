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بالصور ..محافظ أسوان يستقبل منتخبى مصر والأردن فى المطار بالورود

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بالصور ..محافظ أسوان يستقبل منتخبى مصر والأردن فى المطار بالورود بالصور ..محافظ أسوان يستقبل منتخبى مصر والأردن فى المطار بالورود
استقبل اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بعثتى منتخبى القومى والأردن الأول لكرة القدم، بمطار أسوان الدولى، اليوم الاثنين، بتقديم الورود وسط استقبال رسمى وشعبى، وعلى أنغام ورقصات فرق الفنون الشعبية الأسوانية.
>اليوم السابع -1 -2016

وأكد محافظ أسوان، جاهزية واستعداد المحافظة لاستقبال معسكر الإعداد للمنتخب القومى وللمباراتين الدوليتين مع منتخبى الأردن وليبيا، مقدماً أمنياته للأجهزة الفنية واللاعبين بمعسكر إعداد جيد لفرق المنتخبات الثلاثة، فى ظل المناخ الآمن والشمس المشرقة والطقس الدافئ والطبيعة الخلابة التى تتمتع بها أسوان.
>اليوم السابع -1 -2016

وأضاف المحافظ، فى بيان له، بأن ما تمتلكه أسوان أيضاً من مقومات سياحية وبنية أساسية من فنادق وملاعب ومطارات، يؤهلها لأن تكون من أنسب الأماكن لاستضافة مثل هذه المعسكرات، وأيضاً البطولات المحلية والدولية.
>اليوم السابع -1 -2016

جدير بالذكر أن الوطنى لكرة القدم سيقوم بتنفيذ معسكر إعداد من 25 إلى 30 يناير الجارى يتخلله أداء مباراتين وديتين أمام منتخبى الأردن وليبيا فى تمام الساعة السادسة مساءً يومى 27 و 29 يناير الجارى، وذلك فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتى نيجريا نهاية مارس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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