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تخاريف الاخوان فى ذكرى "25 يناير".. فى كاريكاتير "اليوم السابع"

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تخاريف الاخوان فى ذكرى "25 يناير".. فى كاريكاتير "اليوم السابع" تخاريف الاخوان فى ذكرى "25 يناير".. فى كاريكاتير "اليوم السابع"
سخر كاريكاتير "اليوم السابع" من تخاريف جماعة الإخوان وادعاءاتها فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وذلك فى رسم للفنان محمد عبداللطيف.

وظهر فى الكاريكاتير أحد أعضاء الإخوان يحاول إقناع مواطن بأن النظام يخشى من ذكرى الثورة، مبرهناً على ذلك باختيار يوم ممطر لإحياء ذكراها، إضافة إلى حلول ذكرى 28 يناير "جمعة الغضب" فى يوم خميس.


>كاريكاتير "اليوم السابع".. الأمن يواجه تجمعات الأمطار فى الذكرى الخامسة لـ25 يناير
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