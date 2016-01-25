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اطلاق اسم «أبو تريكة» على أحد ميادين غزة

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اطلاق اسم «أبو تريكة» على أحد ميادين غزة اطلاق اسم «أبو تريكة» على أحد ميادين غزة

محمد أبو تريكة – أرشيفية

 

أعلن عبدالسلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، ونجل رئيس المُقالة في القطاع، اليوم لاإثنين، أنه سيتم إطلاق اسم لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة، على أحد ميادين قطاع غزة، تقديرًا لمساندته الدائمة للقضية الفلسطينية.

وأكد «هنية»، أن محذمد أبوتريكة ضرب مثالًا رائعًا في الوفاء والإخلاص للقضية الفلسطينية، بعدما أوصى بوضع قميصه الشهير الذي يحمل عبارة “تعاطفًا مع غزة” في الكفن الذي سينزل به إلى قبره، وأضاف أن الكلمات تعجز عن وصف ما فعله ابن العظيمة، مؤكدًا أن غزة تعشق هذا النجم الكبير وتقدره.

وأضاف «هنية»، عن عزم المجلس إقامة جدارية لمحمد أبوتريكة بملعب اليرموك.

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