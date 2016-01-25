أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

السولية: سعادتي مضاعفة بالانضمام للأهلي بسبب مقولة جمعة لأبو تريكة

Google+ Print
السولية: سعادتي مضاعفة بالانضمام للأهلي بسبب مقولة جمعة لأبو تريكة السولية: سعادتي مضاعفة بالانضمام للأهلي بسبب مقولة جمعة لأبو تريكة

كشف عمرو السولية لاعب الأهلي الجديد عن تنبأ نجم الفريق السابق وائل جمعة له بارتداء القميص الأحمر عندما لعبا معا في صفوف منتخب .

وانضم لاعب الإسماعيلي السابق للقلعة الحمراء بعد أمد طويل من المفاوضات انتهت برحيله عن الشعب الإماراتي الذي انتقل له مطلع الموسم الحالي من الدراويش.

وأجرى السولية بعد انضمامه للأهلي حوارا صحفيا الإثنين سينشره FilGoal.com بعد قليل.

وقال السولية للصحفيين:"سعادتي مضاعفة للعب في الأهلي، فلقد تنبأ بذلك من قبل وائل جمعة".

وأضاف "لازلت أتذكر تلك المقولة التي همس بها جمعة لمحمد أبو تريكة في أحد معسكرات الوطني وكنت موجودا معهما".

وأردف "قال له السولية سيكون لاعبا مهما في الأهلي يوما ما".

وتابع "تمنيت أن تتحقق المقولة مبكرا، لكنها تحدث الآن لهذا أنا في قمة السعادة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"