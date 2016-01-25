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الإعلان عن صفقات ضخمة مع وصول الرئيس الإيراني لإيطاليا

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الإعلان عن صفقات ضخمة مع وصول الرئيس الإيراني لإيطاليا الإعلان عن صفقات ضخمة مع وصول الرئيس الإيراني لإيطاليا

الرئيسان الإيراني والإيطالي 

قال مصدر حكومي إن إيطاليا بصدد توقيع اتفاقيات تصل قيمتها إلى 17 مليار يورو (18.4 مليار دولار) مع إيران خلال زيارة الرئيس حسن روحاني لروما التي بدأت اليوم الاثنين.

وتغطي الاتفاقيات قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والصلب وتبرز فرص الأعمال الوفيرة المتاحة للشركات الأوروبية في أعقاب رفع العقوبات المالية عن طهران في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكرت وريترز.

ووصل روحاني إلى روما على رأس وفد يضم أكثر من مئة من رجال العمال والوزراء. وسوف يلتقي مع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي والبابا فرنسيس خلال زيارة تستمر يومين ثم يتوجه إلى فرنسا يوم الأربعاء.

وترتبط ايطاليا بعلاقات وثيقة قديمة مع طهران وأعلنت فور هبوط طائرة روحاني أن شركات ايطالية ستوقع اتفاقات تجارية تتراوح قيمتها بين 15 و17 مليار يورو.

وقال مصدر مطلع إن الاتفاقيات تشمل عقداً مع مجموعة سايبم للخدمات النفطية لمد خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار. ولم يتسن على الفور الاتصال بسايبم للتعليق.

وقال متحدث باسم شركة الصلب الايطالية دانييلي انها ستوقع اتفاقيات تجارية مع إيران بقيمة 5.7 مليار دولار. وتشمل الاتفاقيات مشروعا مشتركا بقيمة ملياري دولار يعرف باسم بيرجيان ميتاليكس ولكنه لم يفصح عن تفاصيل.

وقالت الشركة إنها ستوقع عقوداً مع عدة شركات ايرانية مباشرة لتوريد ماكينات ومعدات لانتاج الصلب والالومنيوم بقيمة 3.7 مليار دولار.

ومن المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام مؤتمر لرجال الاعمال والصناعة في روما يوم الثلاثاء.

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أونا

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