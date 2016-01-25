مركز حقوقى: 80 % من سكان غزة يتلقون مساعدات إغاثية بسبب الحصار الإسرائيلى

>حذر مركز حقوقى من انهيار حقيقى قد يطال جميع القطاعات فى قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلى، داعيا إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه غزة كقوة احتلال وفق القانون الدولى.

وقال المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان (مقره جنيف) - فى تقرير نشره فى غزة اليوم الإثنين - إن 80 % من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات إغاثية وذلك بسبب الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع منذ عشرة أعوام.

وأضاف أن 40% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 95ر1 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر وأن معدلات البطالة وصلت إلى 43% نتيجة للحصار.

واعتبر التقرير الحقوقى أن إسرائيل فرضت شكلا غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعى على غزة؛ ما تسبب فى أزمات إنسانية حادة فى جميع مناحى الحياة، لافتا إلى أن أكثر من 50% من الأطفال فى القطاع بحاجة لدعم نفسى، فيما يعانى 55% من السكان من الاكتئاب.

وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة، ذكر التقرير أن الوضع الإنسانى يتفاقم فى ظل أزمة الوقود الحادة التى تتسبب فى انقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي. كما يواجه سكان القطاع خطر نقص المياه فى ظل توقعات بتفاقم مشكلة المياه الجوفية ، حيث يتلقى 40% من السكان 4-8 ساعات فقط من إمدادات المياه كل ثلاثة أيام.

وفرضت إسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا صارما على قطاع غزة عقب فوز حركة حماس فى الانتخابات التشريعية فى يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع فى يونيو من العام التالى ، وما زال الحصار مستمرا رغم تشكيل حكومة التوافق الوطنى فى الثانى من يونيو 2014.