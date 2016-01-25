للفتيات.. أطعمة تجنبيها قبل الدورة الشهرية..منها الطعام الدسم والأملاح

تزور الدورة الشهرية الفتاة أو السيدة فى توقيت ثابت كل شهر- لمن تتسم دورتهن الشهرية بالانتظام- وتختلف الأعراض المصاحبة لهذا الحدث من فتاة لأخرى، ومنها آلام البطن وتشنجاتها، وأوجاع الظهر الشهيرة، فضلا عن آلام الجسم وانتفاخه بالكامل، وآلام الثديين.

فى هذا السياق، أشارت الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، إلى أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها قبل موعد الحيض خاصة من قبل الفتيات اللاتى اعتدن تناولها بكميات كبيرة، وذلك لأنها قد تسبب الكثير من الضرر، مثل زيادة انتفاخ الجسم وتخزين سوائله بكثرة، أو زيادة شدة الأعراض، وهى كالتالى:

الأملاح، فنصحت الدكتورة يسرية محمد، بأنه لا يجب تناول الطعام مالحًا، وعلى السيدات والفتيات تجنب تناول المخللات والبرتقال بعض الشىء، لأنهما من الأطعمة التى تساعد على تضخم الجسم وزيادة الشعور بانتفاخه وحبس سوائله بشكل مضاعف.

الطعام الدسم، قالت الدكتورة يسرية إن تناول الطعام الدسم الغنى بالزيوت والدهون والزبد والسمن، قبل موعد الدورة الشهرية يعمل على زيادة آلام الجسم، وتخزين سوائله، ناصحة بتجنبها، وتجنب المعلبات والأطعمة الجاهزة التى تحوى نسبة كبيرة من الأملاح ومكسبات الطعم والرائحة غير الصحية فى تلك الفترة، مشيرة إلى أهمية تناول الطعام الصحى المسلوق أو المطهى بالبخار والسلطات الطازجة الخضراء، بجانب الورقيات.

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