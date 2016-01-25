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شكرى والجبير يبحثان أعمال مجلس التنسيق المصرى السعودى

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شكرى والجبير يبحثان أعمال مجلس التنسيق المصرى السعودى شكرى والجبير يبحثان أعمال مجلس التنسيق المصرى السعودى
عقد سامح شكرى وزير الخارجية لقاءً ثنائياً مع نظيره السعودى عادل الجبير على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاورى المنعقد حالياً فى أبو ظبى، وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول كافة الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دفعها وتعزيزها فى كافة المجالات، بما فى ذلك متابعة أعمال واجتماعات مجلس التنسيق المصرى السعودى، كما تم التباحث حول القضايا الإقليمية وفى مقدمتها تطورات الأزمة السورية والوضع فى ليبيا واليمن.

ويشارك شكرى فى اجتماع المجموعة الوزارية العربية المشكلة بموجب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد يوم 10 يناير الماضى لمتابعة تطورات الأزمة / الإيرانية، والمكلفة ببحث موضوع التدخلات الإيرانية فى الشئون العربية ورفع توصيات فى هذا الشأن للدورة القادمة للمجلس.

وقال أبو زيد أن اللقاء ضم أمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية كل من والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتم الاتفاق خلاله على خطوات محددة يتم متابعتها مع باقى الدول العربية، تمهيداً لصياغة موقف عربى موحد ومشترك للتعامل مع موضوع التدخلات الإيرانية فى شئون الدول العربية.
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