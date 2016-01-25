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«شكري» يُشارك في اجتماع الوزارية العربية لمتابعة التدخل الإيراني في الشأن العربي

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«شكري» يُشارك في اجتماع الوزارية العربية لمتابعة التدخل الإيراني في الشأن العربي «شكري» يُشارك في اجتماع الوزارية العربية لمتابعة التدخل الإيراني في الشأن العربي

سامح شكري، وزير الخارجية

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، شارك صباح اليوم الإثنين، خلال زيارته إلى الإمارات، في اجتماع المجموعة الوزارية العربية المُشكلة بموجب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد يوم 10 يناير الماضي، لمتابعة تطورات الأزمة “ – الإيرانية”، والمكلفة ببحث موضوع التدخلات الإيرانية في الشئون العربية، فضلًا عن رفع توصيات في هذا الشأن للدورة القادمة للمجلس.

وأوضح ” أبو زيد”، أن اللقاء ضم أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية كل من:” ، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة”، وتم الاتفاق خلاله على خطوات محددة يتم متابعتها مع باقي الدول العربية، تمهيدًا لصياغة موقف عربي موحد ومشترك للتعامل مع موضوع التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية.

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