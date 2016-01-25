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شريف مدكور يودع «المحور» بعد غد

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شريف مدكور يودع «المحور» بعد غد شريف مدكور يودع «المحور» بعد غد

الإعلامي شريف مدكور

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي شريف مدكور، مقدم برنامج “ساعة مع شريف”، المذاع على شاشة المحور، إنه سيغادر القناة بعد غد الأربعاء، مؤكدًا أنه لا خلافات بينه وبين القناة.

وأضاف “مدكور”،  في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، :” إن برنامجه الجديد “شارع شريف”، المقرر إذاعته على شاشة “CBC سفرة”، سينطلق خلال شهر مارس المُقبل.

وتابع الإعلامي شريف مدكور، قائلًا:” إن فكرة البرنامج تهدف إلى تقديم نموذج للشارع المصري، الذي نتمنى أن تكون عليه شوارع من حيث:” النظافة، الشياكة، الهدوء، عدم التلوث، الترابط، والمودة والمحبة بين الناس”.

واستطرد “مدكور”، أنه سيكون هناك جمهور حقيقي داخل الاستديو، كما أن ديكورات وخلفيات البرنامج ستتخذ شكل الشارع حتى تتلائم مع مسمى البرنامج “شارع شريف”.

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أونا

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