صور| فعاليات احتفالات أسوان بعيد الشرطة وثورة 25 يناير‎

شهدت محافظة أسوان فاعليات موسعة للاحتفال بعيد الشرطة الـ 64 والذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، حيث قام اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان بزيارة مديرية أمن أسوان على رأس وفد رسمي وشعبي يضم نواب المحافظة في البرلمان ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات التنفيذية والجامعية لتقديم التهنئة للواء عمر ناصر مدير الأمن ولقيادات الشرطة و الضباط والأفراد.

وبدأ المحافظ زيارته بإهداء باقة من الورود لمدير الأمن مع توزيع وردة لكل ضابط وفرد شرطة من شباب وأطفال أسوان، وأكد اللواء مجدي حجازي علي أن هذه الزيارة وباقي فاعليات الاحتفال برجال الشرطة يأتي عرفانًا بالجميل من جميع أطياف وفئات المجتمع الأسواني رسميًا وشعبيًا بالدور الذي قام به رجال الشرطة وتقديرًا لما قدموه من تضحيات وما سيقدموه ليعتبر ذلك نقطة إنطلاق لعام كله نجاح وخير وعمل ورخاء للشعب المصري والشرطة المصرية ليكونوا نسيج واحد ، لافتًا إلى أن الاحتفال بعيد الشرطة جاء بالتزامن مع ثورة 25 يناير المجيدة التي حمتها الشرطة والجيش ليكون بدء فاعليات الإحتفال في عقر دار الشرطة بمديرية أمن أسوان ليعكس ذلك الكثير من المعاني ورسالة للعالم بأننا جميعًا على قلب رجل واحد، وعلى استعداد للتضحية بكل ما نملك في سبيل رفعة مصر وشعبها العظيم.

وقام محافظ أسوان بجولة بعدد من الكمائن والنقاط الشرطية الثابتة والمتحركة لتقديم التهنئة وتوزيع الورود على الضباط والأفراد شملت كمين أبو الريش الزراعي وكمين الكورنيش الجديد والمراسي السياحية والمسطحات وتأمين كاتدرائية الإرثوذكس ومقر الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى تأمين شرطة مطار أسوان الدولي، كما وجه مجدي حجازي قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتنظيم زيارات للمواقع الشرطية يرافقهم القيادات الشعبية والدينية والتنفيذية من أجل تقديم التهنئة لرجال الشرطة و توزيع الورود عليهم من خلال الشباب والأطفال في كافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع مديري الشباب والرياضة والتربية والتعليم وجامعة أسوان.

​وستتضمن فعاليات الإحتفال أيضًا حفل فني بقصر ثقافة أسوان لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من مواطني أسوان الذين ضحوا بحياتهم من أجل احتفاظ مصر بأمنها وسلامتها، ومن أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.