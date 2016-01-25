وزير الرياضة يحدد موقف مجلس إدارة النادي الأهلي خلال ساعات

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أنه لم يصدر بعد أي قرار بتعيين مجلس إدارة للنادي الأهلي.

وقال المهندس عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» “لم يصدر بعد قراراً بتعيين مجلس إدارة للنادي الأهلي”، وتابع “المجلس الجديد خلال ساعات”.

وكانت محكمة القضاء الإدارة قضت بحل مجلس الأهلي، قبل أن يتقدم الأخير بطعن أمام الإدارية العليا، وحددت الإدارية العليا 28 فبراير المقبل لنطق الحكم في الطعن المقدم من مجلس الأهلي.