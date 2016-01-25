حبس سودانى اغتصب جارته الطفلة داخل شقته بمدينة نصر

أمر إسماعيل الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر، بحبس سودانى 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باغتصاب جارته السودانية طلفة تبلغ من العمر 13 سنة داخل شقته بمدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها إسماعيل الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المتهم سودانى الجنسية نشأت علاقة جنسية بينه وجارته، وكانت تتردد على شقته بالحى العاشر بمدينة نصر وعاشرها جنسيا أكثر من مرة.

وأضافت التحريات أنه تم كشف أمره عندما شاهدته خالة الطفلة وهى تصعد إلى شقة المتهم، فأسرعت نحو الشقة وطرقت الباب لتجد الطفلة عارية فى غرفة نومة، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة، التى قررت حبسه بتهمة اغتصاب قاصر، وعرض الطفلة على الطب الشرعى.