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مواطن يعتدى على محصل كهرباء ويستولى على أمواله وفواتير المشتركين بالمنيا

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مواطن يعتدى على محصل كهرباء ويستولى على أمواله وفواتير المشتركين بالمنيا مواطن يعتدى على محصل كهرباء ويستولى على أمواله وفواتير المشتركين بالمنيا
اعتدى مواطن على محصل كهرباء واستولى على أمواله وفواتير المشتركين بمركز سمالوط شمال المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز سمالوط، يفيد ورود بلاغ من "نصر .م"، 59سنة محصل بكهرباء سمالوط، يتهم أحد المواطنين بالاعتداء عليه بعصا على فى عرب الزينة وإصابته بكدمة بالظهر والاستيلاء على كيس به 2500 جنيه وفواتير كهرباء.

علي الفور تم تشكل فريق بحث، وتبين قيام "محسن .ح"، 27سنة عامل بالاعتداء على المحصل وسرقة نقوده، تم ضبط المتهم والمبلغ المسروق، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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