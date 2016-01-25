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عضو إدارة الإسماعيلي لـ في الجول: نحسم موقف النابي اليوم

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عضو إدارة الإسماعيلي لـ في الجول: نحسم موقف النابي اليوم عضو إدارة الإسماعيلي لـ في الجول: نحسم موقف النابي اليوم

قال أحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن ناديه سوف يعقد اجتماعا اليوم الاثنين من أجل دراسة أوضاع النادي واتخاذ القرار المناسب بشأن الجهاز الفني للفريق.

وفشل المدرب التونسي نصر الدين النابي في تحقيق الفوز في أي لقاء بعدما خسر من المصري والأهلي ودجلة بنفس النتيجة 1-0 وتعادل مع سموحة 2-2.

وأضاف عبد الحليم لـFilGoal.com أن الفريق سيبدأ من يوم الثلاثاء الاستعداد لمواجهة الزمالك يوم 3 فبراير المقبل.

وكشف عبد الحليم "فكرت في الاستقالة بعض الوضع الصعب الذي يمر به الفريق في مسابقة الدوري".

وأضاف أن الخوف من أن يقال أنه هرب جعلته يتراجع عن القرار.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول الدوري برصيد 18 نقطة.

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