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البرلمان الليبى يرفض الموافقه على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى

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البرلمان الليبى يرفض الموافقه على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى البرلمان الليبى يرفض الموافقه على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى

رفض البرلمان الليبي المعترف به دولياً، فى جلسته اليوم الأثنين  تشكيل حكومة الوفاق الوطنى التي أعلنها المجلس الرئاسي قبل أيام برئاسة فايز السراج.

وكان البرلمانى طلال الميهوب قد كشف اول امس السبتعن وجود إتجاها لرفض   التي تم تشكيلها”، مشددا على أن البرلمان الليبي لن  “يمرر هذه التشكيلة المعيبة”، على حد وصفه.

 وعن المخاوف من تأزم الأوضاع السياسية في ليبيا إذا تم رفض الحكومة، قال الميهوب ” يجب أن يتم البناء على أساس صحيح… لن تبنى ليبيا بهذا الشكل…”.

 وحول أسباب رفض البرلمان تشكيل حكومة الوفاق الجديدة، أوضح ” سبب رفض الحكومة أولا هو عدم وجود كفاءات… ثانيا هذا الكم الكبير من الوزرات التي شملتها الحكومة في ظل الظروف المالية التي تعاني منها الدولة…”.

وتابع الميهوب ” هناك سيطرة كبيرة لتيار الإسلام السياسي والجماعات التكفيرية على الحكومة الجديدة”، في إشارة إلى ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر على طرابلس، قائلا ” الحكومة  لن تمر بهذا الشكل…”.

 وأوضح ” نريد أولا تقليص حقائب هذه الحكومة… ثانيا لابد أن تكون الحقائب الوزارية في الحكومة بالتساوي بين مناطق ليبيا الثلاث”.

يذكر ان المجلس الرئاسي الليبي، اعلن الثلاثاء الماضي، تشكيل حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج و تضم اثنين وثلاثين حقيبة وزارية، استنادا إلى اتفاق وقعته الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية الشهر الماضي.

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