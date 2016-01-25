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الليلة.. خالد صلاح يكشف أسرارا جديدة عن اقتحام السجون فى "آخر النهار"

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الليلة.. خالد صلاح يكشف أسرارا جديدة عن اقتحام السجون فى "آخر النهار" الليلة.. خالد صلاح يكشف أسرارا جديدة عن اقتحام السجون فى "آخر النهار"
يكشف برنامج "آخر النهار" مع الإعلامى خالد صلاح على قناة النهار، اليوم الاثنين، أسرار وتفاصيل جديدة عن اقتحام السجون والهروب منها، وكيف خطط قيادات الإخوان للهروب من وادى النطرون، وكيف تواصل المعزول مرسى مع قناة الجزيرة وأجرى اتصالات على الهواء.

ويقدم برنامج "آخر النهار" تفاصيل وأسرار جديدة عن اقتحام السجون، وخطة الفوضى بعد الأيام الأولى لثورة 25 يناير، ومن تولى الهجوم على أقسام الشرطة لنشر الرعب فى نفوس المواطنين.


>- الليلة..خالد صلاح يناقش نظام امتحانات التيرم للمصريين بالخارج فى آخر النهار
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