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رئيس مجلس النواب يدعو نظيره الروسى للعشاء غدًا بأحد فنادق القاهرة

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رئيس مجلس النواب يدعو نظيره الروسى للعشاء غدًا بأحد فنادق القاهرة رئيس مجلس النواب يدعو نظيره الروسى للعشاء غدًا بأحد فنادق القاهرة
يزور رئيس البرلمان الروسى "الدوما" سيرجى نارشيكين مجلس النواب المصرى، عصر غدًا الثلاثاء، لتقديم التهنئة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بانعقاد البرلمان المصرى وبدء ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.

ومن المقرر أن يجرى رئيس "الدوما" لقاءات مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء الهيئات البرلمانية الممثلة للأحزاب السياسية فى المجلس وممثلين عن المستقلين.

وقد طالبت الأمانة العامة للمجلس من النواب المشاركين فى اللقاء التواجد قبل الموعد بنصف ساعة فى البهو الفرعونى للمجلس لاستقبال رئيس البرلمان الروسى.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع " إن القاء سيعقبه دعوة رئيس البرلمان الروسى على العشاء فى أحد فنادق القاهرة المتواجدة على النيل، وقد تم دعوه عدد من النواب للحضور.

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