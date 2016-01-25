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رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة: رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع العاصمة

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رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة: رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع العاصمة رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة: رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع العاصمة
قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، إنه تم رفع التجمعات المائية بالشوارع نتيجة لسقوط الأمطار اليوم على شوارع العاصمة.

وأضاف المهندس منصور بدوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم فتح كافة مطابق الصرف الصحى فى الشوارع التى شهدت سقوط الأمطار، وذلك لسحب أى مياه، بالإضافة إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات الشفط فى المناطق المنخفضة لتلاشى تجمع المياه.

وأوضح أنه قام بجولة فى عدد من الشوارع وطريق الأتوستراد وشارع صلاح سالم، وعدد من الشوارع للاطمئنان، والتأكد من تواجد العمال والسيارات التابعة للشركة فى الشوارع، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى.

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