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صور|تشغيل كاميرات المراقبة بمجمع محاكم أسيوط

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صور|تشغيل كاميرات المراقبة بمجمع محاكم أسيوط صور|تشغيل كاميرات المراقبة بمجمع محاكم أسيوط

تشغيل كاميرات المراقبة بمجمع محاكم أسيوط

أطلق رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، المستشار جمال عبدالرحمن، اليوم الإثنين، إشارة البدء بتشغيل مكتب الأمن والمراقبة بالكاميرات بمجمع محاكم أسيوط.

وقال المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، أنه في إطار توجيهات وزير العدل المستشار أحمد الزند، بضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على دور العدالة وما تحويه من مستندات وملفات ومصالح للمواطنين وبالتنسيق والمتابعة مع المستشار مجدي حسين مساعد الوزير للأمن القضائي، تم تشغيل مكتب الأمن والمراقبة بالكاميرات لمجمع محاكم أسيوط.

وأوضح المستشار جمال عبدالرحمن، إلى أنه تم نشر وتركيب 28 كاميرا عالية الجودة، خارج وداخل مجمع المحاكم لرصد التحركات وتسجيلها على مدى الساعة 24 ساعة بموجب نوبتجيات من فرد أمن مدرب من الشرطة وفرد أمن تابع للمحكمة.

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