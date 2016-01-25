مفاجأة.. أدوية منع الحمل تقتل الرغبة الجنسية وتخفض هرمون الحب لدى النساء

%90 من المتزوجات حول العالم يستخدمن أقراص منع الحمل، لكن دراسة علمية حديثة كشفت نتائج جديدة وخطيرة، تؤكد أن أقراص منع الحمل الأنثوية تقلل هرمون الأوكسيتوسين "هرمون الحب والسعادة" الذى يثير خلايا المخ ويجعل الشركاء يظهرون أكثر جاذبية لبعضهما البعض.

ولتأكيد نتائج الدراسة التى نشرها مؤخرا موقع ديلى ميل البريطانى، حلل الباحثون من جامعة بون الألمانية بيانات أكثر من 40 إمرأة فى العشرينات من العمر، ونصفهن يتعاطين وسائل منع الحمل الهرمونية يومياً.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتى يخترن وسائل منع الحمل اليومية يرين رجالهن أقل إغراءً، وهذا يرجع لانخفاض هرمون الأكسيتوسين المسئول عن الحب والسعادة.

وأضاف الباحثون أن أدوية منع الحمل تسبب اضطرابا فى هرمونات الجسم وهذا بدوره يرفع فرص الإصابة بالسمنة والأمراض، إضافة إلى أنها تجعل النساء أكثر حزناً مقارنة باللاتى يستخدمن وسيلة أخرى.