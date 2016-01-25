الرئيس الإيراني يبدأ جولة أوروبية «لإتمام صفقات بالمليارات»

بدأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين، جولة أوروبية، هى الأولى له بعد رفع وتعليق العقوبات عن إيران.

ومن المتوقع أن تشهد زيارة روحاني لروما توقيع عدد من الصفقات التجارية، تقدر قيمتها بحوالي 18 مليار دولار، وسيتوجه روحاني بعد ذلك إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المقرر أن يُتم صفقة مع شركة إيرباص لشراء أكثر من 100 طائرة.

ومن المحتمل أن توقع إيران عقودا مع شركات تصنيع سيارات، بحسب ما ذكره الرئيس الإيراني الاثنين قبل بدء جولته الأوروبية، وقال روحاني إن “عقودا مهمة ستوقع خلال الرحلة، من بينها عقود مع شركتي بوجو، ورينو”، وفقًا لـ”بي بي سي”.

ويصحب الرئيس في جولته، التي تستغرق خمسة أيام، وفد مكون من 120 شخصا، من بينهم وزراء في الحكومة، ورجال أعمال، ويعقد روحاني في إيطاليا محادثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء ماتيو رينزي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله “هذه زيارة مهمة جدا”، وأضاف “حان الوقت لفتح صفحة جديدة، وفتح أبواب التعاون بين بلداننا في مختلف المناطق”.

وخلال زيارته لباريس، يسعى روحاني إلى إنهاء صفقة مع شركة إيرباص لشراء 114 طائرة مدنية من المصانع الأوروبية.