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صور| مدير أمن الوادي الجديد يقدم التهنئة للضباط والأفراد بمناسبة عيد الشرطة‎

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صور| مدير أمن الوادي الجديد يقدم التهنئة للضباط والأفراد بمناسبة عيد الشرطة‎ صور| مدير أمن الوادي الجديد يقدم التهنئة للضباط والأفراد بمناسبة عيد الشرطة‎

 

اللواء محمد قاسم

قدم اللواء محمد قاسم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، لتهنئة للضباط وأمن وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين، ومعسكر فرق الأمن بمدينة الخارجة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة .

كما قام مدير أمن الوادي الجديد رجال الشرطة بمقر معسكر فرق الأمن العام بمدينة الخارجة؛ لتقديم التهنئة لهم  ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

وتفقد قاسم عدة منشات شرطية وأمنية بمدينة الخارجة لمتابعة مستوى الخدمات الامنية وتنفيذ خطط التامين للمنشآت الهامة والحيوية والمرافق بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة والذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

 

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