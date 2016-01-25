أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الانتهاء من 200 وحدة سكنية للحالات الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

Google+ Print
الانتهاء من 200 وحدة سكنية للحالات الأولى بالرعاية بالوادي الجديد الانتهاء من 200 وحدة سكنية للحالات الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

أرشيفية

أعلنت مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من انشاء 200 وحدة سكنية للحالات الاولي بالرعاية بمركز الخارجة بتكلفة 10 مليون جنيه .

أكد وكيل وزارة الاسكان بمحافظة الوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، أنه جاري تشطيب 20 وحدة سكنية خلال الايام الجارية، تمهيداً لتسليمها للمنتفعين بمنطقة السبط بمدينة الخارجة ،علي أن يتم تشطيب باقي الوحدات خلال الفترة المقبلة على مراحل .

وأضاف المهندس أحمد، أن المديرية تستعد خلال الفترة المقبلة؛ لبدء لطرح المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعي بإجمالي 850 وحدة سكنية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا