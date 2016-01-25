الانتهاء من 200 وحدة سكنية للحالات الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من انشاء 200 وحدة سكنية للحالات الاولي بالرعاية بمركز الخارجة بتكلفة 10 مليون جنيه .

أكد وكيل وزارة الاسكان بمحافظة الوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، أنه جاري تشطيب 20 وحدة سكنية خلال الايام الجارية، تمهيداً لتسليمها للمنتفعين بمنطقة السبط بمدينة الخارجة ،علي أن يتم تشطيب باقي الوحدات خلال الفترة المقبلة على مراحل .

وأضاف المهندس أحمد، أن المديرية تستعد خلال الفترة المقبلة؛ لبدء لطرح المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعي بإجمالي 850 وحدة سكنية .