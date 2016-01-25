الوادي الجديد تنظم رحلة ترفيهية لـ50 من ذوي القدرات الخاصة‎ بمناسبة الثورة

تنظم محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، رحلة ترفيهية لـ50 شاب وفتاة من ذوي القدرات الخاصة لمدينة شرم الشيخ ؛احتفالاً بالذكري الخامسة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.

و​ق​ال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أن الرحلة تنفذ لمدة أسبوع بالمجان، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة تكاليف الانتقال والسفر والوجبات الغذائية.

وأضاف أن الفوج سيبدأ رحلته عودته للمحافظة يوم 2 فبراير المقبل مع الإعداد؛ لإرسال فوج آخر من أبناء المحافظة، لإحدى المدن السياحية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد.