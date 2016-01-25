الوادي الجديد تنظم رحلة ترفيهية لـ50 من ذوي القدرات الخاصة‎ بمناسبة الثورة

تنظم محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، رحلة ترفيهية لـ50 شاب وفتاة من ذوي القدرات الخاصة لمدينة شرم الشيخ ؛احتفالاً بالذكري الخامسة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.
وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أن الرحلة تنفذ لمدة أسبوع بالمجان، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة تكاليف الانتقال والسفر والوجبات الغذائية.
وأضاف أن الفوج سيبدأ رحلته عودته للمحافظة يوم 2 فبراير المقبل مع الإعداد؛ لإرسال فوج آخر من أبناء المحافظة، لإحدى المدن السياحية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد.