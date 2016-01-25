أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور| المحافظ يتفقد مخبز الأمل بفرق الأمن في الوادي الجديد

Google+ Print
صور| المحافظ يتفقد مخبز الأمل بفرق الأمن في الوادي الجديد صور| المحافظ يتفقد مخبز الأمل بفرق الأمن في الوادي الجديد

المحافظ يتفقد مخبز الأمل

 

تفقد اللواء محمود ​​عشماوي محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد واللواء أحمد حاتم، نائب مدير الأمن، وحكمدار المحافظة، مخبز الأمل بمقر فرق الأمن بمدينة الخارجة، لتقديم التهنئة للعاملين به بمناسبة عيد الشرطة، تضمنت الجولة تقديم التهنئة للضباط، وأمناء وأفراد ومجندي الشرطة، بمقر معسكر فرق الأمن العام بمدينة الخارجة بمناسبة عيد الشرطة.

وحرص كل من اللمحافظ ، ومدير أمن المحافظة،على مصافحة جميع رجال الشرطة بمقر المعسكر وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا