صور| المحافظ يتفقد مخبز الأمل بفرق الأمن في الوادي الجديد

تفقد اللواء محمود ​​عشماوي محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد واللواء أحمد حاتم، نائب مدير الأمن، وحكمدار المحافظة، مخبز الأمل بمقر فرق الأمن بمدينة الخارجة، لتقديم التهنئة للعاملين به بمناسبة عيد الشرطة، تضمنت الجولة تقديم التهنئة للضباط، وأمناء وأفراد ومجندي الشرطة، بمقر معسكر فرق الأمن العام بمدينة الخارجة بمناسبة عيد الشرطة.

وحرص كل من اللمحافظ ، ومدير أمن المحافظة،على مصافحة جميع رجال الشرطة بمقر المعسكر وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير والتقاط الصور التذكارية معهم.