عضو مجلس الأهلي يكشف: قرارنا سيخدم ' الاستقرار والاستقلال ' بعد التربص

صرح عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن المجلس لم يتلق أي قرارات من وزارة الشباب والرياضة خاصة بإعادة تعيينه بعد حكم محكمة القضاء الإداري.

وقال عماد وحيد في تصريحات صحفية ما يلي:

"المجلس سيحدد موقفه عقب تلقي القرار من مجلس الإدارة سواء بالاستمرار في الإجراءات القانونية أمام المحاكم، والرفض أو القبول".

"المجلس في حالة تشاور خلال الساعات الماضية للمحافظة على "مصلحة النادي واستقراره واستقلاله".

"وإن المجلس الحالي يتم محاسبته على خطأ لم يرتبكه، والجميع يعلم من المتسبب وكان يجب التحقيق معه".

"مجلس الإدارة بذل أقصى ما لديه من أجل تطوير النادي إنشائيا وماليا ورياضيا واجتماعيا وأن قطاع كرة القدم ينال اهتماما كبيرا".

"وقال إن مجلس الإدارة لم يدخر جهدا في الحفاظ على مصالح النادي ويهمه في المقام الأول تلبية مطالب الجمعية العمومية صاحبة الحق في اختيار من يمثلها".

"وأن المجلس الحالي جاء بانتخابات حرة نزيهة وتحمل الكثير منذ توليه المسؤولية، لكن للأسف هناك من يتربص به ويتعمد تصدير المشكلات له من وقت لأخر".

"الجمعية العمومية تدرك تماما حجم الأمانة والإخلاص المصاحبان للمجلس وتريد الارتقاء بالنادي، وتسعى لنفس ما يبحث عنه مجلس الإدارة الطامح للارتقاء بالفرق الرياضية في شتى الألعاب".