السولية: سعادتي مضاعفة بالانضمام للأهلي بسبب مقولة جمعة لأبو تريكة

كشف عمرو السولية لاعب الأهلي الجديد عن تنبأ نجم الفريق السابق وائل جمعة له بارتداء القميص الأحمر عندما لعبا معا في صفوف منتخب مصر.

وانضم لاعب الإسماعيلي السابق للقلعة الحمراء بعد أمد طويل من المفاوضات انتهت برحيله عن الشعب الإماراتي الذي انتقل له مطلع الموسم الحالي من الدراويش.

وأجرى السولية بعد انضمامه للأهلي حوارا صحفيا الإثنين سينشره FilGoal.com بعد قليل.

وقال السولية للصحفيين:"سعادتي مضاعفة للعب في الأهلي، فلقد تنبأ بذلك من قبل وائل جمعة".

وأضاف "لازلت أتذكر تلك المقولة التي همس بها جمعة لمحمد أبو تريكة في أحد معسكرات المنتخب الوطني وكنت موجودا معهما".

وأردف "قال له السولية سيكون لاعبا مهما في الأهلي يوما ما".

وتابع "تمنيت أن تتحقق المقولة مبكرا، لكنها تحدث الآن لهذا أنا في قمة السعادة".