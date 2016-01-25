وزير الشباب والرياضة: لم نصدر رسميا بعد قرارا بتعيين مجلس الأهلي

قال خالد عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة إن قرار إعادة تعيين مجلس محمود طاهر في قيادة الأهلي لم يصدر بشكل رسمي بعد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أخطرت وسائل الإعلام بقرار الوزير بإعادة تعيين مجلس محمود طاهر في مجلس قيادة الأهلي.

لكن القرار لم يكن قد صدر بشكل رسمي بعد.

خلال تلك الفترة حدثت الكثير من الأمور، منها رفض بعض أعضاء المجلس أن يتم تعيينهم. ويمكنك التعرف على كافة كواليس تلك المحادثات بالضغط هنا.

رفض مجموعة من أعضاء الأهلي جعل وزير الرياضة يصدر ما يلي.

فقد كتب الوزير اليوم الاثنين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لم نصدر بعد قراراً لتعيين مجلس ادارة للنادى الأهلى . والمجلس الجديد خلال ساعات".