أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وزير الشباب والرياضة: لم نصدر رسميا بعد قرارا بتعيين مجلس الأهلي

Google+ Print
وزير الشباب والرياضة: لم نصدر رسميا بعد قرارا بتعيين مجلس الأهلي وزير الشباب والرياضة: لم نصدر رسميا بعد قرارا بتعيين مجلس الأهلي

قال خالد عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة إن قرار إعادة تعيين مجلس محمود طاهر في قيادة الأهلي لم يصدر بشكل رسمي بعد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أخطرت وسائل الإعلام بقرار الوزير بإعادة تعيين مجلس محمود طاهر في مجلس قيادة الأهلي.

لكن القرار لم يكن قد صدر بشكل رسمي بعد.

خلال تلك الفترة حدثت الكثير من الأمور، منها رفض بعض أعضاء المجلس أن يتم تعيينهم. ويمكنك التعرف على كافة كواليس تلك المحادثات بالضغط هنا.

رفض مجموعة من أعضاء الأهلي جعل وزير الرياضة يصدر ما يلي.

فقد كتب الوزير اليوم الاثنين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لم نصدر بعد قراراً لتعيين مجلس ادارة للنادى الأهلى . والمجلس الجديد خلال ساعات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع