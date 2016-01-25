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السولية: اخترت الأهلي رغم صعوبة المشاركة.. وأتمنى مواجهة الزمالك

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السولية: اخترت الأهلي رغم صعوبة المشاركة.. وأتمنى مواجهة الزمالك السولية: اخترت الأهلي رغم صعوبة المشاركة.. وأتمنى مواجهة الزمالك

قال عمرو السولية لاعب الأهلي الجديد إنه يدرك جيدا صعوبة حصوله على فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي نظرا لكثر اللاعبين المتميزين بمركزه.

وأقر لاعب الإسماعيلي السابق برغبته في المشاركة بلقاء القمة المقبل يوم 9 فبراير أمام الزمالك بعد انضمامه رسميا للأهلي من الشعب الإماراتي.

وسينشر FilGoal.com بعد قليل حوارا صحفيا للسولية قام به الإثنين في ناديه الجديد الأهلي.

وقال السولية:"اخترت الأهلي رغم يقيني أن الفرصة صعبة للغاية في ظل هذا الكم من اللاعبين في نفس المركز الذي أشغله، وسط الملعب المدافع".

ثم استدرك "لكني أعلم جيدا أن الاجتهاد والمثابرة ستجعلني أشارك بعدما أثبت نفسي مع الأهلي".

وأضاف "أتمنى المشاركة أمام الزمالك في لقاء القمة، فمثل هذه المباريات تكون فرصة لمولد النجوم".

وأتم "أتمنى المشاركة في اللقاء والمساهمة بقوة في إسعاد جماهير الأهلي بحصد لقب الدوري هذا الموسم".

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