لكمه في مشاجرة فأصابه بعاهة مستديمة

تسببت لكمة قوية وجهها متهم لشخص آخر خلال مشاجرة دبت بينهما الى إصدار محكمة خورفكان الاتحادية، حكما بحبس المتهم لمدة 3 أشهر، وهو الحكم الذي ايدته المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة الجزائية وعضوية القاضيين عبدالله بوبكر السيري وعبدالحق أحمد يمين، وذلك بعد ادنته بتهم الاعتداء على سلامة المجني عليه، بأن لكمه بقبضة يده على وجهه محدثا به عاهة مستديمة تمثلت بفقدانه 5% من قدرته على السمع، كما رفضت المحكمة الحكم بالتعويض للمجني عليه.

وتفصيلا فقد وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه اعتدى على سلامة المجني عليه بقبضة يده مما أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة تمثلت وفقا لتقرير الطب الشرعي، بقصور بدرجة السمع في الأذن اليسرى بنسبة 5% من طبيعة السمع الأصلية لهذه الأذن دون أن يقصد إحداثها، كما اعتدى على سلامة جسم المجني عليه مما أدى إلى إصابته بعينه اليسرى والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليه، فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم فأقامت النيابة العامة طعنا على الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا بسبب عدم تضمن الحكم لصرف أرش أو(تعويض) للمجني عليه عما أصابه من أضرار.

ورفضت "الاتحادية العليا" الطعن، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت الدية كعقوبة أصلية في النفس إذا ازهقت والأرش على ما دون النفس مما لا قصاص فيهما، ولما كان الثابت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب بإصابات مختلفة واستقرت حالته إلى وجود عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5% وهذه الإصابات لم تصل إلى إبانة أي عضو من الأعضاء أو ذهاب منفعته كليا ومن ثم لا توجب فيها الدية أو الأرش المقدر، وعليه يتعين رفض الطعن وتأييد حكم الاستئناف.

>