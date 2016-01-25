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جيمس رودريجيز: أشعر بالسوء تجاه من يصفونني بالبدين

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جيمس رودريجيز: أشعر بالسوء تجاه من يصفونني بالبدين جيمس رودريجيز: أشعر بالسوء تجاه من يصفونني بالبدين

علم FilGoal.com أن سبع أعضاء من مجلس إدارة الأهلي يتجهون لرفض التعيين كمجلس إدارة مؤقت.

وكان وزير الرياضة خالد عبد العزيز قد أعلن بشكل غير رسمي أمس السبت عن حل المجلس وإعادة تعيينه مرة أخرى تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس وعلى خلفية تأجيل نظر طعن الأهلي على الحكم ليوم 28 فبراير. (طالع التفاصيل)

وقام الوزير بالإتصال بأعضاء المجلس لاستطلاع آراءهم في التعيين حيث أنه يرفض أن يعلن عن القرار ويرفضه الأعضاء لاحقا، كما يوجد لديه قلق أن تصل شكوى تدخل حكومي للفيفا أو للجنة الأولمبية، ولاقى الأمر قبولا لديهم ما جعله يخطر عددا من الأجهزة الإعلامية بالقرار.

ولكن، في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأحد واعتذر عنه محمد عبد الوهاب، أبدى أحمد سعيد نائب الرئيس، بجانب الأعضاء هشام العامري وعماد وحيد وطاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي ومروان هشام ومحمد جمال هليل ومهند مجدي اتجاههم لرفض فكرة التعيين.

وحاول رئيس النادي محمود طاهر إقناع السبع أعضاء بقبول التعيين بسرد أسباب وجود حكم قضائي واجب النفاذ والوزير مضطر لتنفيذه، وعدم استطاعة المجلس اللجوء للجمعية العمومية إلى أن يصدر البرلمان موافقته على قانون الرياضة.

ولم يلق اقتراح طاهر أي قبول سوى من عضو المجلس كامل زاهر.

وترى الجبهة، التي يقودها أحمد سعيد أن هناك "مؤامرة" على المجلس وأن حل المجلس لم يحدث بسبب خطأ منه، وشددوا أنه من غير المناسب أن يأتوا بالتعيين بعد ذلك.

وفي المقابل، اقترحت تلك الجبهة أن يدير المدير التنفيذي شمس النادي حتى ميعاد الفصل في طعن المجلس ضد قرار الحل يوم 28 فبراير المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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